A margine della presentazione della collaborazione tra Haier e Banco Alimentare nella lounge Haier alle Atp Finals di tennis a Torino, l'ex attaccante Luca Toni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni - tra gli altri - di Adnkronos in merito all'eterno paragone tra lui e Pio Esposito e sulla lotta per la conquista dello Scudetto: "Pio Esposito? Si, mi somiglia perché siamo centravanti grossi, che portano centimetri e peso in area di rigore, quindi mi piace. È un ragazzo che stimo, perché secondo me è proprio un esempio positivo. Sulla lotta Scudetto? La Roma sta facendo bene, sta facendo il suo campionato. Penso che sulla carta l'Inter sia più forte, ha una rosa più ampia, però la Roma se la deve giocare fino alla fine".