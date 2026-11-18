"Gli ottimi risultati ottenuti e la nostra disciplina nell'esecuzione confermano che Generali è pienamente in linea per superare tutti i target del piano strategico "Lifetime Partner 27: Driving Excellence". Grazie all'efficace implementazione del nostro quarto piano strategico consecutivo, tutt'ora in corso, il nostro Gruppo è oggi più forte che mai, con un modello di business diversificato e un bilancio molto solido che continuano a dimostrare il proprio valore". Lo ha detto Philippe Donnet, CEO di Generali, sponsor del nuovo stadio di San Siro, in occasione dell'Investor Day a Londra.

