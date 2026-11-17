Il ritorno di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid diventa protagonista di un nuovo documentario disponibile su DAZN. La piattaforma di streaming sportivo ha presentato infatti “Winning: la sfida di tornare a vincere”, un docufilm di 55 minuti dedicato alla carriera e all’eredità dello Special One, chiamato a una nuova sfida alla guida del club spagnolo. Tra i capitoli principali del documentario c'è ovviamente la stagione 2010, quella del Triplete conseguito con l'Inter: tra i protagonisti delle interviste figurano Mario Balotelli e Wesley Sneijder, entrambi componenti di quella squadra dei sogni, oltre a Raúl Albiol e Claude Makélélé.

Il lancio di “Winning: la sfida di tornare a vincere” arriva in occasione della ripresa della Liga spagnola, trasmessa in Italia da DAZN. Il prossimo appuntamento è in programma sabato 21 novembre 2026 alle ore 21.00, quando il Real Madrid affronterà il Celta Vigo di Claudio Giráldez nella sfida valida per la tredicesima giornata del campionato spagnolo, trasmessa in diretta su DAZN.