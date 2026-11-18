Dopo tante speculazioni sulle sue condizioni fisiche, Piotr Zielinski ieri sera era regolarmente in campo a Wroclaw contro la Svezia nel pareggio per 1-1 della Polonia. Dopo la partita, il centrocampista dell'Inter ha commentato la serata e ha fatto chiarezza sul suo problema al piede che ne aveva messo in discussione la presenza sul rettangolo di gioco: "Il mio non è stato un infortunio. Potrebbe essersi verificata una leggera infiammazione dovuta allo sforzo eccessivo, ma non è un infortunio. E l'infortunio di un giocatore può sempre rappresentare un'opportunità per un altro. Siamo un grande Paese, abbiamo tanti grandi giocatori e... andrà tutto bene. Sono sicuro che arriveranno risultati migliori", ha dichiarato.

Un buon punto

Zielinski ha inoltre commentato il risultato della partita contro la Svezia: "Rispettiamo questo punto, perché è un punto conquistato contro la migliore squadra del nostro girone. Quindi chiudiamo con una nota relativamente positiva. La Nations League ci insegnerà sicuramente molto, perché le sconfitte sono sempre una lezione. A marzo saremo più forti, più motivati ​​e vinceremo sicuramente di più", ha affermato.



