L'Atalanta si avvicina alla sfida contro l'Inter, in programma domenica sera alla New Balance Arena, con segnali incoraggianti sul fronte dei recuperi. Come sottolinea il Corriere di Bergamo, Maurizio Sarri ritroverà sei nazionali già oggi, potendo contare su quattro giorni di lavoro per preparare la partita. Si svuota anche l'infermeria: Bellanova è già tornato ad allenarsi in gruppo, mentre Kristensen è vicino al rientro. Entrambi potrebbero essere a disposizione per la gara contro i nerazzurri, insieme a Gaetano, pronto a riprendere il suo posto in cabina di regia.

La probabile formazione

L'undici titolare comincia a prendere forma: in difesa spazio a Kristensen e Scalvini, con Zappacosta (o Bellanova) e Bernasconi sulle fasce. A centrocampo dovrebbe ricomporsi la coppia Gaetano-Ederson, mentre in attacco De Ketelaere e Krstovic sembrano sicuri del posto. Restano da definire gli interpreti sugli esterni, con Sulemana ed Elmas in vantaggio su Raspadori, Zalewski e Samardzic.

Sponda Inter

Sul fronte Inter, Lautaro Martinez è pronto a tornare tra i convocati dopo il lungo stop, ma dovrebbe iniziare dalla panchina. Chivu sembra intenzionato a confermare gran parte della formazione che ha superato il Como, puntando ancora sulla coppia offensiva composta da Pio Esposito e Thuram. Bonny e Stankovic, non ancora al meglio, resteranno invece a Milano.