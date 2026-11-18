Cristian Chivu riabbraccerà soltanto oggi i nazionali azzurri reduci dalla brutta sconfitta in casa del Belgio e si troverà in una situazione già vissuta nella scorsa primavera, quando i protagonisti del blocco interista nell'Italia avevano dovuto mandar giù l'ennesima esclusione dal Mondiale.
"La brutta sconfitta rimediata contro il Belgio pochi giorni fa - si legge sul Corriere dello Sport - ha dato uno scossone tremendo all’entusiasmo generato per il tris rifilato alla Francia la settimana scorsa al Meazza, facendolo svanire praticamente del tutto, ma il fascicolo relativo alle questioni azzurre si riaprirà inevitabilmente più avanti. Quello che più interessa a Cristian Chivu al momento è che Bastoni, Barella, Dimarco e Pio Esposito non accusino alcun contraccolpo dal punto di vista emotivo. Anzi. La missione dell’allenatore dell’Inter, pronto a riabbracciarli oggi, sarà proprio quella di trasformare la loro delusione anche per il mancato approdo al prossimo turno di Nations League in stimoli per affermare la loro importanza nel club e nel campionato di riferimento".
A Chivu, d'altronde, era accaduto praticamente lo stesso dopo la disfatta di Zenica. "Era il mese di aprile di quest’anno, quando contro la Roma arrivò una grande prova di forza per l’Inter, capace col 5-2 ai giallorossi di mandare un segnale pressoché definitivo in chiave scudetto - riporta il quotidiano - La grande variabile da tenere in considerazione per domenica riguarda il livello di stanchezza degli azzurri, che come gli altri hanno comunque beneficiato di due giorni di riposo prima di rientrare oggi ad Appiano".
Autore: Antonio Di Chiara
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 08:56 CdS - Inter: Thuram c'è, Lautaro da gestire. E non sarà titolare nemmeno in Champions
- 08:42 TS - Inter-Carlos Augusto: summit a breve. Nodo ingaggio: incontro a metà strada?
- 08:28 CdS - Chivu come dopo Zenica: gruppo azzurro da rivitalizzare e gestire
- 08:14 GdS - Spence ha superato le diffidenze: è un titolare dell'Inter. Ma c'è una conseguenza
- 08:00 GdS - Nove gare (e un trofeo) da qui a Natale, con una ThuLa in più: la situazione in casa Inter
- 00:30 European Leagues e il calcio del futuro: lanciata una proposta alla UEFA
- 00:00 Non conta più quanto spendi sul mercato
- 23:47 Zielinski, partita perfetta con la Polonia: tutti i passaggi a segno
- 23:32 San Siro, Sisler (FDI): "Da La Russa idea di buonsenso, Sala nervoso"
- 23:18 De Siervo: "La Champions rende meno appetibili i campionati nazionali"
- 23:04 Real Madrid, Cristobal: "Imbattute in Champions e vogliamo restarlo"
- 22:49 Mandorlini: "Ronaldinho al Ravenna come Rummenigge all'Inter"
- 22:41 Polonia e Svezia pareggiano 1-1, Zielinski in campo 81 minuti
- 22:35 Prima della partita Polonia-Svezia, premio speciale per Piotr Zielinski
- 22:20 Arriva su DAZN il documentario 'Winning' dedicato a Mourinho
- 22:06 Diallo: "Presidenza FIFA, tutta la UEFA mi darà il sostegno"
- 21:56 Cagni: "Chivu è stato bravo ma all'Inter manca un po' di personalità"
- 21:49 Marotta: "Oaktree lungimirante. Con la semplicità e la competenza..."
- 21:39 Hutchinson non si nasconde: "Crediamo di poter vincere lo Scudetto"
- 21:24 Toni: "Inter più forte sulla carta. Esposito mi somiglia"
- 21:09 Sabato l'Inter U23 ospita il Potenza, colosso del girone C: arbitra Tropiano
- 20:55 Endrick mette le cose in chiaro: "Spero di restare al Real tutta la vita"
- 20:40 Raimondo: "Io e Pio Esposito tandem d'attacco ai Mondiali? Fantastico"
- 20:26 Quesada, all. Real Madrid: "Inter ostica, servirà la nostra miglior versione"
- 20:12 Bookies - Lautaro torna in corsa per il titolo di capocannoniere
- 19:57 Pancaro: "Non avrei dato la Panchina d'Oro a Chivu. Ho la sensazione..."
- 19:45 InterNazionali - Polonia-Svezia, la decisione finale su Zielinski
- 19:42 Como, ancora guai per Kean: problema alla tibia in allenamento
- 19:28 Brocchi esalta Chivu: "Intelligente e umile. E le sue novità stupiscono"
- 19:15 Sala attacca La Russa: "Due stadi a San Siro? Fa del male ai milanesi"
- 19:00 video30 MILIONI e BONUS variabili, ecco quanto è COSTATO SPENCE all'INTER. E va detto: è un AFFARONE!
- 18:57 Andrés, grande ex di Real Madrid-Inter: "Tornare qui per me è speciale"
- 18:42 Lautaro festeggia su Instagram: "Felice di allenarmi coi compagni"
- 18:29 Inter Women, Sassarini: "Real, sfida di grande fascino. Ma servono punti"
- 18:15 Qui Atalanta - Sarri recupera Bellanova e Raspadori per l'Inter
- 18:00 GdS - Corsie affollate, ecco perché Luis Henrique può dire addio a gennaio: la situazione
- 17:46 I pro e i contro della sosta: cosa aspettarsi dall'Inter alla ripresa
- 17:32 La Lazio ritrova Frattesi e il suo valore schizza verso l'alto: l'Inter monitora
- 17:18 Inter-Lazio il 22 dicembre assegna la Supercoppa a San Siro: prezzi e fasi di vendita dei biglietti
- 17:03 videoTRIPLA NOTIZIONA DA APPIANO! Novità importanti su LAUTARO e THURAM
- 16:51 Jakirovic protagonista con la Croazia U19: 270 minuti da titolare e primo posto nel girone
- 16:40 Sky - Inter, il punto sugli infortunati: quando rientrano Stankovic e Bonny
- 16:26 Inter, tutte le clausole dell'affare Spence. E c'è una percentuale sulla futura rivendita
- 16:23 Sky - Riecco la ThuLa, Chivu sorride: Lautaro e Thuram tornano in gruppo
- 16:12 Cassano: "Vi siete accorti di Barella? Bastoni improponibile in una difesa a quattro"
- 15:57 Brasile, Carlos Augusto: "L'obiettivo è sempre onorare questa maglia"
- 15:43 Inter U23, al Breda arriva la capolista Potenza: settore ospiti sold out
- 15:28 Rodriguez fa 150 presenze con la Svizzera, Akanji: "Leggenda"
- 15:15 Inter-Calhanoglu, nei prossimi giorni previsto un contatto per il rinnovo
- 15:00 Calcio e Finanza - Inter, arrivano guadagni inattesi sul fronte stadio
- 14:46 Brasile, il vice di Ancelotti: "Prospettiva più chiara dopo queste amichevoli"
- 14:32 L'Equipe - Diouf e il problema dei corner: marcature troppo morbide
- 14:18 From UK - Bastoni, Chelsea più di Barcellona. Ma l'Inter fa muro
- 14:04 Difesa, c'è Prostvgaard tra le richieste di Chivu. Ma il costo è alto
- 13:51 U16 Femminile, sei interiste convocate per il doppio test con la Germania
- 13:37 Adani: "Italia, Donnarumma unico fuoriclasse. Gli altri sono 'lavoratori'"
- 13:23 Cassano: "Pio non mi fa impazzire, ma fa un gol a partita. Per la Nazionale è già tanto"
- 13:09 Marotta: "Il nuovo stadio anche per rispettare la legalità"
- 12:56 Il Brasile passeggia contro Singapore: 7-0. Zero minuti per Carlos Augusto
- 12:42 Il peso dalla panchina: l'Inter ha guadagnato 4 punti grazie ai subentrati
- 12:28 Canovi: "La Nazionale esprime i valori del calcio italiano, si è visto col Belgio"
- 12:14 Il Napoli valuta Seba Esposito. E l'Inter spera di incassare
- 12:00 videoVerso ATALANTA-INTER: CHIVU tra RECUPERI pesanti e DUBBI importanti
- 11:51 Poco spazio all'Arsenal, l'Inter torna a pensare a Mosquera
- 11:38 John Stones protagonista all'Inter Store Castello: ecco come partecipare
- 11:25 Singapore-Brasile, Carlos Augusto parte in panchina
- 11:14 In Turchia - Offerta del Trabzonspor a Calhanoglu: le cifre
- 11:01 C&F - Scontro su San Siro: sette consiglieri comunali scrivono a Sala per fermare la VAS
- 10:47 Raimondo: "Sogno di giocare con Pio al prossimo Mondiale"
- 10:34 Il Giorno - Nations League, alti e bassi per gli InterNazionali. Ma Pio è una certezza