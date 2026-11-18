Cristian Chivu riabbraccerà soltanto oggi i nazionali azzurri reduci dalla brutta sconfitta in casa del Belgio e si troverà in una situazione già vissuta nella scorsa primavera, quando i protagonisti del blocco interista nell'Italia avevano dovuto mandar giù l'ennesima esclusione dal Mondiale.

"La brutta sconfitta rimediata contro il Belgio pochi giorni fa - si legge sul Corriere dello Sport - ha dato uno scossone tremendo all’entusiasmo generato per il tris rifilato alla Francia la settimana scorsa al Meazza, facendolo svanire praticamente del tutto, ma il fascicolo relativo alle questioni azzurre si riaprirà inevitabilmente più avanti. Quello che più interessa a Cristian Chivu al momento è che Bastoni, Barella, Dimarco e Pio Esposito non accusino alcun contraccolpo dal punto di vista emotivo. Anzi. La missione dell’allenatore dell’Inter, pronto a riabbracciarli oggi, sarà proprio quella di trasformare la loro delusione anche per il mancato approdo al prossimo turno di Nations League in stimoli per affermare la loro importanza nel club e nel campionato di riferimento".

A Chivu, d'altronde, era accaduto praticamente lo stesso dopo la disfatta di Zenica. "Era il mese di aprile di quest’anno, quando contro la Roma arrivò una grande prova di forza per l’Inter, capace col 5-2 ai giallorossi di mandare un segnale pressoché definitivo in chiave scudetto - riporta il quotidiano - La grande variabile da tenere in considerazione per domenica riguarda il livello di stanchezza degli azzurri, che come gli altri hanno comunque beneficiato di due giorni di riposo prima di rientrare oggi ad Appiano".