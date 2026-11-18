Nestor Sensini crede nello Scudetto della Lazio. E lo dice a chiare lettere in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. "Cominciamo con il dire che se la Lazio riuscisse a centrare l'obiettivo, sarebbe una specie di miracolo sportivo. I mezzi finanziari non sono paragonabili a quelli degli altri club, e qui bisogna fare i complimenti a tecnici e dirigenti che hanno individuato gli elementi giusti per il progetto che aveva in testa Gattuso. Poi, certo, l'Inter ha qualcosa di più a livello di rosa, come qualità e quantità. E pure la Roma. Però là davanti c'è la Lazio, e con pieno merito. Nove vittorie, due pareggi e zero sconfitte: il cammino è fantastico".
L'argentino esprime solo un dubbio. "Prima o poi arriverà una sconfitta e bisognerà vedere come il gruppo reagirà alla caduta. Ma sono convinto che Gattuso saprà come affrontare anche i momenti negativi. L'importante è che l'ambiente si stringa sempre attorno ai ragazzi. Percentuale di titolo? Non sono un indovino, però per quello che ho potuto vedere e per i risultati che ha messo in fila, la Lazio lotterà fino in fondo. Lo ripeto: questa squadra ha il carattere del suo allenatore, e avete mai visto Gattuso mollare nel corso di una gara? Lo stesso dovranno fare i suoi giocatori, e mi sbilancio: alla fine, ce la faranno. E io sarò a festeggiare con loro".
Autore: Antonio Di Chiara
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 12:00 videoCHIVU sorride: stanno (quasi) TUTTI BENE. E lo stesso ZIELINSKI chiarisce
- 11:55 Urban: "Eravamo convinti che Zielinski si sarebbe ripreso"
- 11:42 videoSamuel lascia la nazionale, emozionante saluto nello spogliatoio: "Grazie a tutti"
- 11:29 Scaroni: "Nuovo stadio fondamentale per Inter e Milan. Meazza abbattuto? Dico che..."
- 11:13 Marotta: "Oaktree è un caso raro in Italia: presenza discreta e silenziosa"
- 11:00 Infortuni, è allarme: il parere degli esperti e le possibili soluzioni
- 10:46 Corsera - Inizia una fase chiave: 9 partite, con la Supercoppa all'orizzonte
- 10:33 Sensini ci crede: "Scudetto Lazio sarebbe un miracolo, ma lotterà fino in fondo: ecco perché"
- 10:20 La Repubblica - La crescita di Pio, troppo piccolo per la FIGC
- 10:06 Zielinski svela il giallo dell'infortunio: "Ecco com'è andata"
- 09:52 Raimondo: "Tre grandi bomber tra i miei riferimenti: c'è anche un ex Inter"
- 09:38 TS - Marotta-Percassi, sfida a Bergamo da alleati. Ma sul mercato è cambiato qualcosa
- 09:24 Liverani: "Frattesi ricorda Gerrard o Lampard. Frenato all'Inter, ma..."
- 09:10 Qui Atalanta - Buone notizie per Sarri dall'infermeria: due recuperi
- 08:56 CdS - Inter: Thuram c'è, Lautaro da gestire. E non sarà titolare nemmeno in Champions
- 08:42 TS - Inter-Carlos Augusto: summit a breve. Nodo ingaggio: incontro a metà strada?
- 08:28 CdS - Chivu come dopo Zenica: gruppo azzurro da rivitalizzare e gestire
- 08:14 GdS - Spence ha superato le diffidenze: è un titolare dell'Inter. Ma c'è una conseguenza
- 08:00 GdS - Nove gare (e un trofeo) da qui a Natale, con una ThuLa in più: la situazione in casa Inter
- 00:30 European Leagues e il calcio del futuro: lanciata una proposta alla UEFA
- 00:00 Non conta più quanto spendi sul mercato
- 23:47 Zielinski, partita perfetta con la Polonia: tutti i passaggi a segno
- 23:32 San Siro, Sisler (FDI): "Da La Russa idea di buonsenso, Sala nervoso"
- 23:18 De Siervo: "La Champions rende meno appetibili i campionati nazionali"
- 23:04 Real Madrid, Cristobal: "Imbattute in Champions e vogliamo restarlo"
- 22:49 Mandorlini: "Ronaldinho al Ravenna come Rummenigge all'Inter"
- 22:41 Polonia e Svezia pareggiano 1-1, Zielinski in campo 81 minuti
- 22:35 Prima della partita Polonia-Svezia, premio speciale per Piotr Zielinski
- 22:20 Arriva su DAZN il documentario 'Winning' dedicato a Mourinho
- 22:06 Diallo: "Presidenza FIFA, tutta la UEFA mi darà il sostegno"
- 21:56 Cagni: "Chivu è stato bravo ma all'Inter manca un po' di personalità"
- 21:49 Marotta: "Oaktree lungimirante. Con la semplicità e la competenza..."
- 21:39 Hutchinson non si nasconde: "Crediamo di poter vincere lo Scudetto"
- 21:24 Toni: "Inter più forte sulla carta. Esposito mi somiglia"
- 21:09 Sabato l'Inter U23 ospita il Potenza, colosso del girone C: arbitra Tropiano
- 20:55 Endrick mette le cose in chiaro: "Spero di restare al Real tutta la vita"
- 20:40 Raimondo: "Io e Pio Esposito tandem d'attacco ai Mondiali? Fantastico"
- 20:26 Quesada, all. Real Madrid: "Inter ostica, servirà la nostra miglior versione"
- 20:12 Bookies - Lautaro torna in corsa per il titolo di capocannoniere
- 19:57 Pancaro: "Non avrei dato la Panchina d'Oro a Chivu. Ho la sensazione..."
- 19:45 InterNazionali - Polonia-Svezia, la decisione finale su Zielinski
- 19:42 Como, ancora guai per Kean: problema alla tibia in allenamento
- 19:28 Brocchi esalta Chivu: "Intelligente e umile. E le sue novità stupiscono"
- 19:15 Sala attacca La Russa: "Due stadi a San Siro? Fa del male ai milanesi"
- 19:00 video30 MILIONI e BONUS variabili, ecco quanto è COSTATO SPENCE all'INTER. E va detto: è un AFFARONE!
- 18:57 Andrés, grande ex di Real Madrid-Inter: "Tornare qui per me è speciale"
- 18:42 Lautaro festeggia su Instagram: "Felice di allenarmi coi compagni"
- 18:29 Inter Women, Sassarini: "Real, sfida di grande fascino. Ma servono punti"
- 18:15 Qui Atalanta - Sarri recupera Bellanova e Raspadori per l'Inter
- 18:00 GdS - Corsie affollate, ecco perché Luis Henrique può dire addio a gennaio: la situazione
- 17:46 I pro e i contro della sosta: cosa aspettarsi dall'Inter alla ripresa
- 17:32 La Lazio ritrova Frattesi e il suo valore schizza verso l'alto: l'Inter monitora
- 17:18 Inter-Lazio il 22 dicembre assegna la Supercoppa a San Siro: prezzi e fasi di vendita dei biglietti
- 17:03 videoTRIPLA NOTIZIONA DA APPIANO! Novità importanti su LAUTARO e THURAM
- 16:51 Jakirovic protagonista con la Croazia U19: 270 minuti da titolare e primo posto nel girone
- 16:40 Sky - Inter, il punto sugli infortunati: quando rientrano Stankovic e Bonny
- 16:26 Inter, tutte le clausole dell'affare Spence. E c'è una percentuale sulla futura rivendita
- 16:23 Sky - Riecco la ThuLa, Chivu sorride: Lautaro e Thuram tornano in gruppo
- 16:12 Cassano: "Vi siete accorti di Barella? Bastoni improponibile in una difesa a quattro"
- 15:57 Brasile, Carlos Augusto: "L'obiettivo è sempre onorare questa maglia"
- 15:43 Inter U23, al Breda arriva la capolista Potenza: settore ospiti sold out
- 15:28 Rodriguez fa 150 presenze con la Svizzera, Akanji: "Leggenda"
- 15:15 Inter-Calhanoglu, nei prossimi giorni previsto un contatto per il rinnovo
- 15:00 Calcio e Finanza - Inter, arrivano guadagni inattesi sul fronte stadio
- 14:46 Brasile, il vice di Ancelotti: "Prospettiva più chiara dopo queste amichevoli"
- 14:32 L'Equipe - Diouf e il problema dei corner: marcature troppo morbide
- 14:18 From UK - Bastoni, Chelsea più di Barcellona. Ma l'Inter fa muro
- 14:04 Difesa, c'è Prostvgaard tra le richieste di Chivu. Ma il costo è alto
- 13:51 U16 Femminile, sei interiste convocate per il doppio test con la Germania
- 13:37 Adani: "Italia, Donnarumma unico fuoriclasse. Gli altri sono 'lavoratori'"