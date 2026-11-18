Nestor Sensini crede nello Scudetto della Lazio. E lo dice a chiare lettere in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. "Cominciamo con il dire che se la Lazio riuscisse a centrare l'obiettivo, sarebbe una specie di miracolo sportivo. I mezzi finanziari non sono paragonabili a quelli degli altri club, e qui bisogna fare i complimenti a tecnici e dirigenti che hanno individuato gli elementi giusti per il progetto che aveva in testa Gattuso. Poi, certo, l'Inter ha qualcosa di più a livello di rosa, come qualità e quantità. E pure la Roma. Però là davanti c'è la Lazio, e con pieno merito. Nove vittorie, due pareggi e zero sconfitte: il cammino è fantastico".

L'argentino esprime solo un dubbio. "Prima o poi arriverà una sconfitta e bisognerà vedere come il gruppo reagirà alla caduta. Ma sono convinto che Gattuso saprà come affrontare anche i momenti negativi. L'importante è che l'ambiente si stringa sempre attorno ai ragazzi. Percentuale di titolo? Non sono un indovino, però per quello che ho potuto vedere e per i risultati che ha messo in fila, la Lazio lotterà fino in fondo. Lo ripeto: questa squadra ha il carattere del suo allenatore, e avete mai visto Gattuso mollare nel corso di una gara? Lo stesso dovranno fare i suoi giocatori, e mi sbilancio: alla fine, ce la faranno. E io sarò a festeggiare con loro".