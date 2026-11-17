A margine dell'evento "Premio Modello Virtuoso del Calcio italiano" in memoria di Italo Galbiati, il dirgente monzese Adriano Galliani ha rilasciato alcune dichiarazioni - raccolte tra gli altri da Sport Mediaset - in merito alla sua candidatura alla presidenza della FIGC: "Posso dire che ho pensato di non fare nessun ricorso perché il calcio ha già tanti problemi, ha bisogno di serenità, di tranquillità. Ho rinunciato, anche se continuo a pensare che sia assolutamente un vulnus che qualcuno possa votare prima un candidato e poi l'altro. Perché con questo giochino, in qualunque momento, potrebbe nascere una compravendita di voti , in qualunque momento uno ti revoca o ti dà e cambia tutto. Io penso che vada regolamentata questa cosa qui perché. Io ho detto al mio avvocato di lasciar perdere e di andare sereni al 14 dicembre. Credo che 50 anni di calcio mi impongano questa scelta. Mi hanno, anzi, non mi impongono: 50 anni di calcio mi hanno imposto questa scelta. Fiducioso? Non sono né fiducioso né non fiducioso. Su due candidati uno vincerà e con serenità vedremo come andranno le cose. Se confermerei Mancini come c.t. qualora venissi eletto? Adesso non sta a me parlarne, ma assolutamente sì. In generale sono troppe le cose che debbano essere fatte, ma è scritto tutto nel mio programma".