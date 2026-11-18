La pausa per le Nazionali si conferma un periodo ad alto rischio infortuni, con la Serie A che risulta il campionato più colpito tra i cinque principali d'Europa. Ne parla La Repubblica. Nelle ultime due settimane hanno accusato problemi fisici diversi giocatori, tra cui gli interisti Akanji e Thuram, oltre a Zhegrova e Celik (Juventus), Cambiaghi (Bologna), Frattesi (Lazio), Robinson (Monza) e Adzic (Sassuolo). Buone notizie, invece, per Lautaro, tornato ad allenarsi in gruppo, e per Maignan, che ha evitato lesioni. Complessivamente, nelle due soste stagionali si sono registrati 77 infortuni nei principali campionati europei: 22 in Serie A, 19 in Premier League, 17 nella Liga, 10 in Ligue 1 e 9 in Bundesliga.

Il nuovo calendario sotto accusa

A preoccupare è soprattutto il nuovo calendario internazionale, con una lunga pausa tra settembre e ottobre. Anche le medio-piccole chiedono di tornare al vecchio formato, con tre soste tra settembre e novembre. "I giocatori dopo quattro partite in due settimane sono tornati ai club a pezzi fisicamente, si sono registrati tanti infortuni", riferisce a La Repubblica una fonte UEFA. Un'eventuale modifica potrebbe arrivare dalla stagione 2028/29.

Viaggi, ritmi e recupero: le cause degli infortuni

Tra le cause degli infortuni ci sono l'eccessivo impiego dei calciatori, i ritmi elevati, i viaggi intercontinentali e la difficoltà nel recuperare energie. "L'esposizione al rischio è più alta per chi non si ferma mai ed è costretto a giocare sempre a ritmi alti, mentre i compagni di squadra non convocati possono riposare", spiega Massimo Neri, preparatore atletico con esperienze tra Juventus, Roma, Real Madrid, Venezia, Cina ora al Lecce. Francesco Colautti, ex medico sociale di Lazio e Roma, sottolinea invece che "In nazionale il lavoro per i giocatori è più legato alla parte tecnica che atletica: devono recepire le indicazioni del ct, si concentrano più su quello". Anche il sonno e i lunghi spostamenti incidono: "Una componente spesso sottovalutata. E pure il sonno in queste situazioni peggiora: se un professionista non dorme bene, ci sono più possibilità che si faccia male", osserva Guido Nanni, preparatore dei portieri in passato a Palermo, Roma e in Algeria. Il problema riguarda anche la fase della stagione: "I calciatori tra settembre e novembre sono in rodaggio, non hanno ancora raggiunto la condizione ottimale, sono più esposti", aggiunge Neri. Nonostante i continui monitoraggi atletici, però, "gli infortuni non sempre si possono prevenire", ricorda Ferretto Ferretti, preparatore con esperienze a Napoli, Sampdoria, Milan, oggi anche formatore.

Meno partite e più sostituzioni: le possibili soluzioni

Quanto alle possibili soluzioni, il punto di partenza è ridurre il carico di partite e migliorare il recupero. "Il segreto è come i calciatori recuperano. Non l'allenamento, i metodi per rigenerarsi", sostiene Colautti. Tra le proposte figurano più pause durante la stagione, la riduzione delle squadre di Serie A da 20 a 18 e l'aumento delle sostituzioni da cinque a sette. Ferretti lancia anche una provocazione: "Cambiare 10/11esimi all'intervallo, tutti tranne il portiere! Così gli infortuni si dimezzerebbero".