Prima della sosta, battendo il Como 2-0 in una gara praticamente a senso unico, l'Inter ha lanciato un segnale forte e chiaro al campionato ribadendo di essere la candidata principale alla vittoria finale. Una prova di forza che ha convinto anche Alessandro Costacurta: "Fino a dieci giorni fa pensavo che il Como fosse una squadra meravigliosa, poi l'Inter ha chiarito quali sono i valori in campo -. le parole dell'ex difensore del Milan a Gazzetta.it -. La squadra di Chivu resta quella più strutturata in Serie A, ma deve capire che per rimanere a certi livelli deve sempre giocare come contro il Como. In qualche frangente di alcune partite non lo ha fatto vedere quest'anno, ma intanto ha chiarito di essere la più forte. Dietro l'Inter, ci sono la Roma e il Como: sono le tre che finora mi hanno convinto di più".