È terminata la seconda pausa delle nazionali di questa stagione, l’ultima del 2026. In attesa di rituffarsi in campionato e Champions League, l’Inter fa i conti con quanto fatto dai propri giocatori in giro per l’Europa e per il mondo.

Gli impegni dei nerazzurri nel dettaglio

L’Italia è stata la nazionale più rappresentata considerate le presenze di Barella, Bastoni, Dimarco e soprattutto Pio Esposito. L’attaccante di Castellammare di Stabia ha segnato 3 gol nelle 2 gare contro Francia e Belgio, sbagliando però anche un rigore in quest’ultima. Carlos Augusto ha collezionato la quinta presenza col Brasile venendo schierato dall’inizio nell’amichevole persa 3-2 col Giappone; l’esterno non ha giocato neanche un minuto nella seconda gara contro Singapore. Sucic si è tolto lo sfizio di segnare a Wembley contro l’Inghilterra anche se il suo gol non è servito a far vincere la Croazia, sconfitta per 2-1; per lui anche 90’ contro la Repubblica Ceca. Diouf ha giocato pochi minuti contro l’Italia e tutta la gara contro la Turchia, mentre Akanji ha preso parte a tutta Slovenia-Svizzera, gara terminata senza reti. Spence ha disputato in tutto solo 7 minuti subentrando nel finale del match vinto contro la Spagna; anche Zielinski ha giocato solo una partita, quella contro la Svezia, ma quasi nella sua totalità. Per Calhanoglu, infine, 113 minuti e due sconfitte contro Belgio e Francia.

Il minutaggio degli InterNazionali

Pio Esposito 180' (3 gol), Bastoni 180', Barella 180', Dimarco 73’ (1 assist)

Carlos Augusto 90'

Sucic 160’ (1 gol)

Diouf 103'

Spence 7’

Zielinski 81'

Akanji 90'

Calhanoglu 113’