Torna a dirigere l'Inter Fabio Maresca, arbitro classe 1981 della sezione di Napoli designato per il match di domenica sera alla New Balance Arena tra Atalanta e Inter. Maresca dirigerà i nerazzurri di Milano per la 20esima volta in carriera: il bilancio è di 13 vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. L'ultimo precedente è relativo al match dell'11 gennaio 2026 contro il Lecce a San Siro, vinto grazie al gol decisivo di Pio Esposito.