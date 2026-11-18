Petko Hristov, difensore ex Spezia e oggi al Levski Sofia, ha parlato a Gazzetta.it svelando il retroscena dell'esultanza che Pio Esposito fa ancora oggi: “Voleva allenarsi sempre insieme a me, gli mostravo come fare alcuni esercizi. Aveva 18 anni, era il primo anno lontano dall’Inter. A fine seduta, stanchissimi, ci mettevamo davanti allo specchio per capire chi avesse lavorato di più o chi avesse fatto più pesi. Da lì a qualche settimana iniziò a esultare in quel modo”.

Cos’è che la metteva in difficoltà?

“Il suo modo di difendere il pallone e girarsi nel modo giusto. Ha tutto: tecnica, fisico, colpo di testa, quella fame che ti permette di ringhiare su ogni pallone. Nelle partitelle in allenamento lo soffrivo”.