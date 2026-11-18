Il gol di Michela Cambiaghi ha illuso l'Inter Women di poter uscire dal campo del Real con almeno un punto, poi nel finale si è scatenata Brunn che ha regalato alle spagnole la vittoria per 3-1. "Abbiamo dimostrato di saper soffrire, giocare in dieci per 50' minuti non è stato facile, ma abbiamo sofferto insieme e ci siamo sacrificate per dare tutto - il commento dell'attaccante nerazzurra a Inter TV -. Abbiamo iniziato la partita sapendo di potercela giocare, abbiamo provato a imporre il nostro gioco. Sul gol avevamo preparato uno schema, ero fiduciosa che la palla sarebbe arrivata e così è stato. Questa partita ci fa capire che possiamo giocarcela con molte squadre. Se fossimo rimaste in undici, la partita sarebbe stata diversa perché anche in dieci abbiamo creato tanto. Dobbiamo essere orgogliose di aver alzato il nostro livello, si vedono i progressi rispetto all'inizio della stagione. Volevamo portare a casa almeno un pareggio, ma prendiamo i lati positivi come il saper soffrire e lo spirito di sacrificio, e pensiamo alla prossima partita”.