Da qui a Natale, sottolinea il Corriere della Sera, si delineeranno scenari importanti per il calcio italiano. Sarà possibile capire quale direzione prenderà la Lazio, se il Milan riuscirà a inserirsi nella corsa scudetto, se la Juventus saprà risollevarsi e se il Napoli riuscirà a lasciarsi alle spalle una stagione finora deludente. Gli impegni saranno numerosi, tra campionato, coppe europee e Coppa Italia, senza dimenticare la Supercoppa Italiana, che il 22 dicembre metterà di fronte le prime due squadre della classifica, Lazio e Inter.

Incognita

La sosta per le Nazionali ha permesso di recuperare energie, abbassare la tensione e lavorare sugli aspetti da migliorare. Una pausa che, tuttavia, rappresenta sempre un'incognita per gli allenatori, costretti a gestire assenze e trasferte di centinaia di chilometri con tanti giocatori impegnati in giro per il mondo. Si riparte, dunque, tra ambizioni, speranze e qualche inevitabile preoccupazione.

Riecco Lautaro

L'Inter, seconda in classifica, conserva i favori del pronostico. Le convincenti vittorie contro Feyenoord e Como hanno contribuito a smaltire la delusione per l'ennesimo derby perso, restituendo certezze anche a Chivu. La notizia più importante riguarda Lautaro Martinez: il capitano ha recuperato dall'infortunio, ma contro l'Atalanta dovrebbe partire dalla panchina, lasciando spazio alla coppia formata da Thuram, anche lui ormai ristabilito, e Pio Esposito. L'attaccante è rientrato dagli impegni con la Nazionale con tre gol e una grande iniezione di fiducia. Per Lautaro, invece, il rientro dal primo minuto potrebbe slittare alla successiva sfida contro lo Stoccarda.

La prova delle nove

Qualche problema resta per Akanji, tornato dagli impegni internazionali non al meglio, mentre Zielinski sta migliorando la propria condizione. Sono invece recuperati Luis Henrique, Stones e soprattutto Curtis Jones. Da qui alla fine dell'anno l'Inter sarà la squadra maggiormente impegnata, con nove partite in calendario, Coppa Italia compresa. L'obiettivo è affrontare questo intenso ciclo senza lasciare nulla per strada e provare a mettere in bacheca il primo trofeo stagionale: la Supercoppa Italiana.