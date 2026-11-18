Torna nel fine settimana la Serie A, con le partite della dodicesima giornata. Turno che vedrà il suo match clou alla New Balance Arena di Bergamo, dove domenica sera si sfideranno l'Atalanta e l'Inter. Partita che sarà diretta da Fabio Maresca, della sezione di Napoli, che avrà come assistenti Rossi e Mastrodonato con Andrea Colombo quarto ufficiale. In sala VAR si accomoderà Matteo Gariglio, coadiuvato da Aleandro Di Paolo.

Ecco il quadro completo delle designazioni:

COMO – CAGLIARI Sabato 21/11 h. 15.00

CALZAVARA

BINDONI – GENTILE

IV: ZUFFERLI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MARINI

LAZIO – LECCE Sabato 21/11 h. 15.00

MARCENARO

BIFFI – REGATTIERI

IV: COLLU

VAR: MAGGIONI

AVAR: GHERSINI

PARMA – ROMA Sabato 21/11 h. 18.00

SOZZA

DI GIOIA – POLITI

IV: SACCHI J.L.

VAR: DI PAOLO

AVAR: PRONTERA

NAPOLI – TORINO Sabato 21/11 h. 20.45

RAPUANO

PERETTI – MONDIN

IV: DI BELLO

VAR: CAMPLONE

AVAR: VOLPI

JUVENTUS – VENEZIA h. 12.30

ARENA

CECCONI – MINIUTTI

IV: MASSA

VAR: GHERSINI

AVAR: MAZZOLENI

BOLOGNA – UDINESE h. 15.00

MARINELLI

BERTI – LAURI

IV: AYROLDI

VAR: SANTORO

AVAR: PATERNA

SASSUOLO – GENOA h. 15.00

FERRIERI CAPUTI

PERROTTI – ZINGARELLI

IV: MARIANI

VAR: MARINI

AVAR: AURELIANO

MILAN – FROSINONE h. 18.00

PAIRETTO

PALERMO – LAUDATO

IV: CHIFFI

VAR: PEZZUTO

AVAR: PRONTERA

ATALANTA – INTER h. 20.45

MARESCA

ROSSI M. - MASTRODONATO

IV: COLOMBO

VAR: GARIGLIO

AVAR: DI PAOLO

MONZA – FIORENTINA Lunedì 23/11 h. 20.45

DOVERI

MONACO – EL FILALI

IV: BONACINA

VAR: VOLPI

AVAR: MARINI