Torna nel fine settimana la Serie A, con le partite della dodicesima giornata. Turno che vedrà il suo match clou alla New Balance Arena di Bergamo, dove domenica sera si sfideranno l'Atalanta e l'Inter. Partita che sarà diretta da Fabio Maresca, della sezione di Napoli, che avrà come assistenti Rossi e Mastrodonato con Andrea Colombo quarto ufficiale. In sala VAR si accomoderà Matteo Gariglio, coadiuvato da Aleandro Di Paolo.
Ecco il quadro completo delle designazioni:
COMO – CAGLIARI Sabato 21/11 h. 15.00
CALZAVARA
BINDONI – GENTILE
IV: ZUFFERLI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MARINI
LAZIO – LECCE Sabato 21/11 h. 15.00
MARCENARO
BIFFI – REGATTIERI
IV: COLLU
VAR: MAGGIONI
AVAR: GHERSINI
PARMA – ROMA Sabato 21/11 h. 18.00
SOZZA
DI GIOIA – POLITI
IV: SACCHI J.L.
VAR: DI PAOLO
AVAR: PRONTERA
NAPOLI – TORINO Sabato 21/11 h. 20.45
RAPUANO
PERETTI – MONDIN
IV: DI BELLO
VAR: CAMPLONE
AVAR: VOLPI
JUVENTUS – VENEZIA h. 12.30
ARENA
CECCONI – MINIUTTI
IV: MASSA
VAR: GHERSINI
AVAR: MAZZOLENI
BOLOGNA – UDINESE h. 15.00
MARINELLI
BERTI – LAURI
IV: AYROLDI
VAR: SANTORO
AVAR: PATERNA
SASSUOLO – GENOA h. 15.00
FERRIERI CAPUTI
PERROTTI – ZINGARELLI
IV: MARIANI
VAR: MARINI
AVAR: AURELIANO
MILAN – FROSINONE h. 18.00
PAIRETTO
PALERMO – LAUDATO
IV: CHIFFI
VAR: PEZZUTO
AVAR: PRONTERA
ATALANTA – INTER h. 20.45
MARESCA
ROSSI M. - MASTRODONATO
IV: COLOMBO
VAR: GARIGLIO
AVAR: DI PAOLO
MONZA – FIORENTINA Lunedì 23/11 h. 20.45
DOVERI
MONACO – EL FILALI
IV: BONACINA
VAR: VOLPI
AVAR: MARINI
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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