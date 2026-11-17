Torna in campo l'Inter Under 23 di Stefano Vecchi, attesa dall'impegno sicuramente più ostico che il calendario possa offrire in questo momento: sabato 21 novembre, alle ore 14.30, arriva infatti al Breda di Sesto San Giovanni il Potenza, la squadra che sta letteralmente dominando il girone C della Serie C. Per la gara contro i lucani di Ivan Tisci è stato designato come arbitro Riccardo Tropiano, della sezione di Bari, che avrà come assistenti Andrea Romagnoli di Albano Laziale e Carlo De Luca di Merano. Quarto ufficiale sarà Simone Gauzolino di Torino, mentre Simone Giuseppe Chimento di Saronno sarà l'addetto FVS.