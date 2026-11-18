La Gazzetta dello Sport dedica spazio alla crescita di Djed Spence, laterale inglese acquistato in estate dall'Inter che dopo le iniziali diffidenze è ormai diventato un titolare della formazione nerazzurra.

"Nel trio di inglesi, Spence ha battuto i connazionali e non era scontato all'inizio: ha aspettato per cominciare a correre davvero a differenza di Jones e Stones, ora entrambi rientrati per la causa - si legge sulla rosea -. Per Djed il ritardo iniziale nella preparazione e una squadra già costruita con un nuovo modulo hanno complicato il quadro. Ma ogni diffidenza iniziale è superata e Djed può definirsi ormai il titolare di Chivu: sorpassato il buon Diouf, che con Zizou trasloca ormai stabilmente a sinistra, mentre Luis Henrique, che avrebbe dovuto approfittare dell'attesa, vede restringersi pericolosamente lo spazio, con lo spettro del mercato di gennaio all'orizzonte".