Alessandro Marcandalli, difensore 24enne del Genoa, ha raccontato in un’intervista al Corriere dello Sport il forte legame culturale trasmesso dalla famiglia: “Le mie origini sono nigeriane, quindi ho anche un legame con quella cultura. La mia famiglia mi ha trasmesso tanto di quella terra. Ci sono stato quando avevo due anni, quindi non ricordo praticamente nulla, ma mi piacerebbe tornarci". Proprio questo doppio senso di appartenenza spinge il centrale rossoblù a non chiudere alcuna porta prima di ricevere una chiamata ufficiale: "Intanto aspettiamo che squilli il telefono, poi vedremo. Si tratta di una scelta importante, sono legato alle mie origini nigeriane, ma è una cosa sulla quale rifletterò quando arriverà il momento".

Il genoano ha avuto modo anche di esprimere un giudizio sui colleghi di reparto del campionato italiano, con Marcandalli che non ha avuto esitazioni nell’indicare il proprio punto di riferimento in Serie A: "Alessandro Bastoni è il più completo".