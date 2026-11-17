L'attaccante del Real Madrid Endrick manda un messaggio chiaro sulle sue intenzioni, dopo che nelle ultime ore erano circolate diverse voci di mercato che hanno visto coinvolta anche l'Inter. Parlando a margine della vittoria in amichevole della Nazionale brasiliana contro Singapore, Endrick ha chiarito quelle che sono le sue volontà: "Sono sempre disponibile ad aiutare il Real Madrid, che è il club più grande del mondo. Spero di trascorrere la mia vita lì, aiutando il Real e i miei compagni di squadra. La decisione sul mio impiego, però spetta a José Mourinho".

Parlando a TV Globo, Endrick ha anche commentato il 7-0 di oggi: "È stata una bella partita. Sapevamo che tipo di partita sarebbe stata, ed era molto importante per noi concludere l'anno in bellezza. Siamo riusciti a mettere in pratica ciò che abbiamo allenato, e ora si tratta di continuare su questa strada".