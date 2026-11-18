Michele Uva, Executive Director di Euro2032, ha rassicurato in merito al rispetto del cronoprogramma per l'organizzazione dei campionati Europei in programma fra sei anni: "Il programma è in linea per la scelta delle sedi che ospiteranno l'Europeo. C'è un senso di serietà, perché c'era un senso di sfiducia anche dei media, ma ricordo che gli stadi devono essere pronti nel 2031. L'Europeo deve essere un acceleratore sportivo, che cambierà l'approccio alla gara ma anche allo sport in generale, un acceleratore anche sociale", ha dichiarato durante l'RCS Sport Industry Talk.