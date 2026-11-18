Beppe Marotta e Antonio Percassi si ritroveranno a Bergamo da avversari e presidenti dei rispettivi club come "alleati" in politica sportiva. Come ricorda Tuttosport, hanno infatti virato entrambi su Adriano Galliani come candidato alla presidenza della FIGC dopo aver dato l'assenso alcuni mesi fa per la candidatura di Giovanni Malagò, poi divenuto commissario e oggi ricandidato per lo stesso ruolo.

"Non è l’unico elemento di sintonia tra il presidente interista e l’amministratore delegato della Dea. Che poi, però, hanno fatto pochissime operazioni di calciomercato, appena due da quando Marotta - che dal 2000 al 2002 è stato direttore generale dell’Atalanta con Ruggeri - è arrivato all’Inter nel dicembre 2018. Prima, il canale era molto più attivo".

Dell'Inter di oggi fa infatti parte Bastoni, acquistato nell'estate 2017, mentre in precedenza era arrivato Gagliardini e all'Atalanta erano stati ceduti una serie di giovani come Bettella, Eguelfi o Carraro. Nel 2022 l'acquisto di Gosens, primo e finora unico acquisto di Marotta dai bergamaschi. "Poi, una lunga serie di trattative mai sbocciate e di incomprensioni. Il momento di massimo gelo è l’estate del 2025, quando l’Inter prova a prendere Ademola Lookman e l’Atalanta non vuole proprio saperne. Per dimenticare la rottura sfiorata inseguendo il nigeriano, poche settimane dopo arriva l’unico altro affare tra Marotta e Percassi: Nicola Zalewski, una sorta di ramoscello d’ulivo sotto forma di operazione di mercato. Ma tutte le migliori serie Tv vivono di stagioni e anche la scorsa estate Atalanta e Inter sono tornate a parlarsi senza capirsi, in questo caso per Marco Palestra, emigrato poi al Chelsea. I buoni uffici, insomma, non necessariamente comportano buoni affari".