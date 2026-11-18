Antonio Raimondo si sta togliendo grandi soddisfazioni nella sua esperienza al Frosinone. Tante interviste, per l'attaccante, tra cui quella rilasciata oggi a Tuttosport in cui indica alcuni punti di riferimento tra gli attaccanti del presente o del recente passato. Uno è un ex interista.

"Cavani, Icardi e Immobile: sono tre attaccanti fantastici e da tutti vorrei prendere un po’ di tutto. Guardo ancora le partite dei grandi giocatori per studiare i loro movimenti e capire come ragionano: la cattiveria sotto porta, il modo di attaccare lo spazio e di muoversi in campo aperto", dice Raimondo.