Un mito dell’Inter e della Nazionale. Due record storici che potrebbero essere battuti dagli attuali attaccanti nerazzurri. Il tifo per una squadra che può arrivare lontano e renderlo felice, nonostante questo possa significare superare i primati del nonno.
Federico Jaselli, nipote di Giuseppe Meazza, è da poco uscito il libro che lei ha scritto con Dario Ronzulli: 'Giuseppe Meazza. Storia di un mito', pubblicato da Minerva Edizioni (Bologna), in onore di suo nonno (e il prossimo 27 novembre alla Feltrinelli di Milano ci sarà una nuova presentazione dello stesso, ndr), di cosa si tratta?
“Nel libro non vogliamo parlare di Giuseppe Meazza solamente come un fuoriclasse, ma anche spiegare perché sia diventato un mito. Meazza era il simbolo di un riscatto sociale da parte di molti italiani che si vedevano in lui, che sognavano di essere Meazza, di fare come lui, che dal nulla, da una famiglia comunque modesta, è riuscito a costruirsi una carriera importante. Era molto umile, ma fu anche grazie a lui che il calcio superò il ciclismo come sport più popolare d’Italia. Pensi che le aziende pubblicitarie se lo contendevano, è stato il primo sportivo a fare le pubblicità sui giornali: brillantina, addirittura il dentifricio, l'olio per il motore, cose pazzesche. Gli italiani gli volevano davvero bene, lui riceveva lettere affettuosissime da tutta Italia, (3:24) dal nord al sud, di tanti tifosi, ammiratori, ammiratrici, lettere di matrimonio addirittura da parte di nobili donne, una cosa incredibile”.
E tutt’oggi gli è intitolato lo stadio di Milano, che rischia di essere demolito.
“Questo è un grosso dispiacere, non lo nego. Spero ancora che non accada, sarebbe veramente un peccato, perché comunque è veramente un monumento, le persone che vengono a visitare Milano sicuramente vanno in Duomo, al Castello Sforzesco e così via, ma le assicuro, visto che vivo in Spagna, che è pieno di turisti che vogliono visitare lo stadio Giuseppe Meazza. Io rispetterò sempre le decisioni che verranno prese evidentemente, ma spero che l’impianto possa continuare a funzionare”.
Giuseppe Meazza con 284 gol è il marcatore migliore della storia dell’Inter. Lautaro Martinez è a 181. Pensa che il capitano nerazzurro possa superare suo nonno?
“Me lo auguro, io ho un'ammirazione immensa per questo giocatore, che per me è fondamentale anche se non è in forma. Parliamo di un trascinatore, che ha la maglia dell'Inter come tatuata, è una seconda pelle e si vede. Per superare Meazza ci vogliono tanti gol ancora, quindi vorrebbe dire che rimarrebbe tanti anni all'Inter e che segnerebbe ancora e ancora. Quindi questo non potrebbe che farmi piacere a discapito del record del nonno, che da lassù sarebbe contento comunque che un giocatore un giorno riuscisse a battere il suo record, ne sono sicuro”.
Si può fare lo stesso discorso con Pio che a 21 anni ha segnato 10 gol in Nazionale e solo Meazza, con 11, più o meno alla stessa età, era arrivato a 11?
“Certo, ma vado oltre. Tenga presente che l'Italia è uno dei pochi Paesi che ha come bomber un giocatore come Gigi Riva che ha segnato 35 gol, mentre Meazza era arrivato a 33. È pazzesco che comunque, nonostante poi si siano alternati grandi giocatori, non si sia mai battuto questo record. Io sono convinto che Pio ce la farà e siccome sono anche un grande tifoso dell'Italia oltre che dell’Inter, spero davvero che con Pio si possa partecipare al prossimo Mondiale e che lui segni una valanga di gol con la Nazionale”.
L’Inter di Chivu vincerà lo Scudetto?
“Io vedo l'Inter più forte delle altre in Italia, senza alcun dubbio. Più forte, più squadra, invece in Europa l'Inter non è, secondo me, tra le prime 7-8. Occhio in Italia a Roma e Milan, spero che in Champions si vada più avanti possibile”.
Con chi si sarebbe trovato meglio Meazza come partner d’attacco?
“La risposta giusta è Lautaro, però poi avrebbe rischiato di segnare troppi gol insieme (ride, ndr). Ma anche con Pio avrebbero fatto una gran bella coppia, con Meazza dietro, come accaduto nel Mondiale del ’34 con l’Italia, a supporto di un’unica punta”.
Chi è il Meazza oggi dell’Inter?
“Lautaro, mio nonno era un bomber, un trascinatore, un giocatore di personalità. Come il capitano nerazzurro di oggi”.
Simone Togna / Twitter: @SimoneTogna
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