Sconfitta per l'Inter Women in Champions League: le ragazze di Sassarini cadono sul campo del Real Madrid (3-1 per le spagnole). Apre le marcature Beerensteyn poco prima della mezz'ora. Ma la svolta della gara arriva al 42esimo della prima frazione, quando viene espulsa Vilhjalmsdottir. Nonostante fossero in inferiorità numerica, lo scatto d'orgoglio interista arriva quando Cambiaghi segna il pari nel primo minuto di recupero del primo tempo. Nella ripresa, invece, emergono le difficoltà nel coprire gli spazi, anche se il Real ci mette tanto a vincerla. Il gol del 2-1 di Bruun arriva al minuto 85. In extra-time la firma dal dischetto, sempre di Bruun, che chiude i conti dell'incontro.
Sezione: Inter Femminile / Data: Mer 18 novembre 2026 alle 21:09
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
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Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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