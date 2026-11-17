Le buone notizie che arrivano dall'allenamento andato in scena oggi, ad Appiano Gentile, sono due per Cristian Chivu: Lautaro Martinez e Marcus Thuram si sono allenati entrambi in gruppo e, dunque, sono arruolabili per Atalanta-Inter di domenica prossima. Partita alla quale parteciperà regolarmente anche Manuel Akanji, atteso domani alla Pinetina per poi rientrare a pieno regime nei giorni di avvicinamento alla sfida di Bergamo: gli esami effettuati nelle scorse ore hanno dato esito negativo rispetto all'affaticamento ceh aveva accusato con la nazionale svizzera. Non ci saranno, invece, i due infortunati: Aleksandar Stankovic, il cui recupero è previsto per la fine della prossima settimana, e Ange-Yoan Bonny che lavorerà con i compagni da quella successiva. Lo riporta Sky Sport.