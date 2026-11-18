Il quotidiano La Repubblica ha contattato Nazario Gatti, nel 2011 consulente del Brescia di Gino Corioni, che ha raccontato l'approdo in Lombardia dei tre fratelli Salvatore, Sebastiano e Francesco Pio Esposito: "Noi del Brescia avevamo aperto una scuola calcio a Napoli, nel Comune di Volla. Andammo a Castellammare per vedere Donnarumma, che già a undici anni era un prodigio, e lì trovammo i tre Esposito. Non riuscimmo a convincere il padre di Gigio a salire a Brescia, quello di Salvatore, Sebastiano e Pio sì. Gli trovammo lavoro come supplente alle elementari, poi come allenatore dei bambini, prima alla Voluntas, poi al Nuvolera".