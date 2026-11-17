È Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ad inaugurare il ciclo di interviste di Marco Bellinazzo per il nuovo format de Il Sole 24 Ore TV 'L'impresa sportiva', dedicato al rapporto tra sport, economia e gestione aziendale. Ecco cosa ha affermato il numero uno nerazzurro.

Una decina d'anni fa lei mi citò una frase di Nelson Mandela: "Non perdo mai, o vinco o imparo". Quanto bisogna imparare per vincere tanto?

"Moltissimo, ogni giorno è l'occasione per migliorare le proprie performance come manager e come uomo. Lo sport e i contatti umani che hai ti arricchiscono anche dal punto di vista manageriale. Lo spazio per migliorare c'è finche connetti col cervello".

Lei ha iniziato molto giovane, quale passione l'ha spinta?

"Credo che sia una situazione che mi sia capitata da ragazzo, un bacillo che mi ha fatto amare questo sport fino a farlo diventare una professione. Mi ritengo fortunato perché, come diceva Stendahl, l'uomo fortunato trae una professione da una passione. Io ci sono riuscito e mi posso ritenere fortunato".

Ha visto cambiare il calcio sulla sua pelle, passando dal calcio dei mecenati ad un club in mano ad un fondo di investimento.

"Sono partito come dirigente, ma la partenza era dettata dall'amore per il calcio, passione che generava adrenalina e che sfociava in gioie e sofferenze. Io ho avuto la capacità di capire che il mondo del calcio si stava evolvendo e la figura del DS doveva completarsi acquisendo una capacità di lettura del mondo in cui vivevo, dove un'associazione sportiva stava diventando un'azienda. Questo è avvenuto col tempo, io ho iniziato molto giovane in un mondo fatto di mecenatismo dove grandi imprenditori volevano dare gioie ai cittadini".

Chi è stato il primo a credere in lei?

"Devi incontrare sempre qualcuno che tiri fuori le tue capacità. Il primo è avvenuto quando ero quasi bambino con Giovanni Borghi, famoso negli anni '60 con la Ignis dove creò una polisportiva avveniristica con calcio, basket col quale raggiunse la vetta del mondo... Io imparai l'arte del dirigente con questa figura e con Guido Borghi, l'erede che mi ha aperto le porte a 19 anni facendomi il contratto da dirigente sportivo. Erano tempi in cui erano lontane le figure di agenti e sponsor, non c'erano aziende produttrici ma le maglie erano fatte artigianalmente nelle squadre di provincia. I calciatori firmavano ogni anno e a contratto scaduto se non firmavano restavano fuori rosa. Poi arrivarono le varie leggi, dalla 91/1981 alla Bosman, fino alla nascita del mondo di agenti, avvocati, commercialisti che condiziona molto il mondo del calcio".

Con la Sampdoria lei è entrato nei grandi club, poi alla Juve e all'Inter ha vissuto questi cambiamenti di proprietà dai mecenati come Agnelli a Suning fino ai fondi. Come deve fare un dirigente per gestire queste esigenze diverse?

"La mia prima trasformazione è stata quando le società sono diventate società di capitali. La mia formazione ha continuato a essere più completa perché le analisi diventavano diverse, dovevi imparare cosa fossero asset, cespiti e ammortamenti, tutte caratteristiche del bilancio. Ma la locomotiva che traina è sempre il risultato sportivo. Mi sono adattato con uno spirito molto propositivo, avendo la fortuna di trovare proprietari tutti diversi. Sono passato da Borghi a Zamparini, vulcanico e generoso presidente, a situazioni di gestioni aziendali come la ERG alla Sampdoria o Exor con la Juventus. Mi sono adattato grazie ai professionisti di alto livello che mi hanno circondato. Il tutto condito dalla curiosità che mi porta a leggere Il Sole 24 Ore che è diventato uno strumento di crescita per me. Come i tuoi libri coi quali hai analizzato aspetti del calcio prima non considerati".

Marotta arriva all'Inter in una situazione non semplice, in quegli anni fu fondamentale la capacità di fare certe campagne acquisti prendendo giocatori senza spendere cifre enormi, accompagnando risanamento economico e crescita sportiva. C'era molta pressione, sui social si parlava di fallimento, ma guardando i conti adesso il lavoro si è svolto in modo positivo.

"L'Inter aveva le potenzialità, grazie al palmarès ottenuto. Dal 2010 si creò un vuoto dettato dalla perdita di alcuni valori fondamentali dello sport come cultura del lavoro, senso di appartenenza, avere obiettivi forti e precisi. Cose che andavano rivalutate; la mancanza dell'anima calcistica si sentiva, ma la lungimiranza della proprietà fu quella di attuare il cambiamento, che è sempre stata molto cara a uno dei miei maestri come Sergio Marchionne che diceva che il cambiamento va fatto ieri. Ho fatto i cambiamenti mettendo le persone giuste al posto giusto, creando una squadra invisibile diventata un modello vincente, il nostro. Abbiamo vinto Scudetti, Coppe Italia e Supercoppe facendo due finali di Champions, il massimo delle aspirazioni di un club. Con la semplicità e l'esperienza e la competenza delle persone puoi competere con brand più importanti del tuo e lo abbiamo dimostrato".

Avete raggiunto record di fatturato e l'utile di bilancio, l'indebitamento è sceso. Questo è stato possibile grazie ai risultati ottenuti, come le finali Champions ottenute competendo con club che fatturano un miliardo. Però si fa fatica a far capire l'arretratezza del nostro calcio.

"Abbiamo raggiunto traguardi straordinari fuori dal campo conseguendo risultati sportivi come gli Scudetti. Questo grazie a Oaktree che sebbene non avesse esperienza specifica nello sport aveva competenza e lungimiranza nel gestire un'azienda dando linee guida che abbiamo seguito: rispettare i conti senza tralasciare gli investimenti. C'è l'operazione stadio che è straordinaria, ma loro hanno investito sulle strutture del club che sono fondamentali per raggiungere obiettivi. Abbiamo avuto la fortuna di trovare una proprietà lungimirante".

Quanto è importante il vivaio? Avete accettato la sfida dell'Under 23 appena avete potuto e vi sta dando soddisfazioni.

"Sono lontani gli anni del Bengodi italiano. La Premier League, la Liga e la Bundesliga ci hanno superati in termini di valorizzazione delle risorse diventando più competitive. Noi dobbiamo capire come diventare competitivi senza le loro risorse. Qui si innescano mezzi innovativi come le Under 23, mezzi indispensabili per patrimonializzare la prima squadra come asset sportivo. Oaktree ha capito e ha dato disco verde permettendoci di creare questo modello competitivo e ci mette in una situazione di avanguardia in Europa".

Per il Generali Stadium ci sono voluti dieci anni, il Paese fatica a capire la rilevanza dello sport anche sull'economia.

"Concordo. Lo sport ha valore sociale ma è anche attività d'impresa: ci sono 12 proprietà straniere sui 20 club, viene da chiedersi dove sarebbe arrivato il calcio italiano senza di loro per cui ben vengano. Lo stadio nuovo di San Siro è frutto della compartecipazione di due proprietà USA lungimiranti. Poi c'è anche una capacità di lettura del fenomeno calcistico che porta l'Inter a fare investimenti in ambito tecnico; riteniamo che vanno cercati talenti mettendo il gioco del calcio al primo posto come core business".

La Serie A è ormai un campionato di transizione.

"Una volta i campioni venivano in Italia perché era il massimo come aspirazione e finivano qui la carriera, ora anche gli italiani vanno all'estero".

Il Decreto Crescita andava resto strutturale o possono essere ideate altre soluzioni?

"Auspico che col Governo ci sia un dialogo ancora più forte. Il mondo del calcio dà allo Stato senza agevolazioni o indennizzi, questo la gente fa fatica a capirlo. Noi versiamo un miliardo di euro l'anno con varie forme di tassazione e non prendiamo nulla. Anzi, siamo gli artefici principali del betting che genera scommesse e introiti di miliardi per lo Stato; uno degli obiettivi è di riconoscerci una percentuale su queste entrate perché sviluppiamo questo business. Auspico che lo Stato guardi il calcio non come portatore di cose negative, ma anche come sistema di uomini che investono e mettono professionalità anche per rendere felici chi ne usufruisce".

I tre Mondiali mancati rappresentano una ferita, qual è la visione che deve avere il nostro calcio per lei? Forse dovrebbe chiedere qualcosa per fare investimenti.

"Certo, noi siamo fanalino di coda come infrastrutture. Dagli anni '70 agli anni '90 eravamo ai vertici con altre poche federazioni, ora anche le altre Nazionali, quelle di medio livello, sono diventate competitive grazie alle infrastrutture e a possibilità di trasferimento che noi non abbiamo. Quando ero bambino, il portiere della Nazionale svizzera era il postino di Mendrisio; ora la Svizzera ha un valore tecnico importante perché ha attinto ad agevolazioni sui tesseramenti di oriundi che hanno alzato il livello, così come il Belgio".

Dagli stadi possono arrivare risorse aggiuntive per fare investimenti, San Siro pur essendo bellissimo purtroppo non è più l'impianto che serve per stare al passo coi tempi.

"Sono d'accordo. Oggi il club europeo che ha maggiori ricavi da matchday è il Real Madrid che l'anno scorso ha chiuso credo con 240 milioni, noi abbiamo chiuso a 100. Il gap incide per approntare una campagna di rafforzamento dal punto di vista sportivo. Poi lo stadio deve essere bello, accogliente, deve rispondere a criteri di ospitalità e benessere. Massimo rispetto per San Siro e le emozioni che ci ha fatto vivere, ma bisogna guardare avanti con questa politica strutturale. Questo moderno stadio renderà felici tutti gli utenti, che sono i tifosi, che devono avere una casa esteticamente bella ma rafforzata dal contenuto. C'è nostalgia per San Siro, ma l'evoluzione porta questo".

Torniamo indietro a quel campo di periferia e pensiamo di essere ad oggi. C'è ancora talento nei giovani italiani o stiamo sbagliando nella formazione?

"Siamo in grado oggi di fare una diagnosi sulla Nazionale che non ha dato soddisfazioni sul piano dei risultati. Questo per varie cause: le Nazionali minori ci hanno raggiunto e noi non ci siamo alzati perché abbiamo disperso tanti talenti, se prendiamo i talenti del calcio del dopoguerra arrivavano dai ceti medio-bassi. Oggi non si gioca più nei campetti di periferia, bisogna portare il calcio nelle scuole e far sì che si possa giocare gratuitamente. Qui deve intervenire il Governo, perché più gente gioca e più talenti scopri. Un altro fattore è quello degli istruttori: la competenza va sviluppata all'interno del sistema sportivo con istruttori che insegnano a giocare bene a calcio e scuole che formino questi istruttori".