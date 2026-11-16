A tre giorni dalla scadenza per le candidature alla presidenza FIFA, la UEFA è ancora alla ricerca del candidato che sfiderà Gianni Infantino. Dopo aver preso in considerazione Sandor Csányi, presidente della Federazione calcistica ungherese, e poi Arsène Wenger, che alla fine si è ritirato dalla corsa, i vertici europei stanno ora valutando una nuova, affascinante, opzione. Secondo le informazioni di FootMercato.net, diversi dirigenti UEFA stanno attualmente promuovendo internamente Luis Figo. L'ex nazionale portoghese e giocatore di Barcellona, Real Madrid e Inter, che aveva già tentato di candidarsi alla presidenza FIFA nel 2015 prima di ritirarsi, non è tuttavia una scelta unanime all'interno della UEFA. Le discussioni proseguono quindi negli ultimi giorni prima della scadenza.

Corsa contro il tempo

Le elezioni si terranno il 18 marzo 2027 a Rabat, in Marocco, durante il Congresso FIFA. Per essere ufficialmente nominato, ogni candidato deve ottenere il sostegno di almeno cinque federazioni affiliate alla FIFA. I candidati hanno tempo fino al 18 novembre per presentare le proprie candidature. La UEFA ha quindi pochissimo tempo per raggiungere un accordo e stabilire se Luis Figo riuscirà a ottenere il consenso dei suoi vertici.