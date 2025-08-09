Lui è stato tra i primi esploratori del calcio dell'Arabia Saudita, per questo SportWeek ha raccolto il parere di Roberto Donadoni sui protagonisti del calcio italiano che hanno scelto di accettare la ricca corte dei club della Saudi Pro League, da Mateo Retegui fino a Simone Inzaghi: "Simone ha fatto sicuramente la cosa che riteneva più opportuna e giusta per lui. È comunque un buon segnale per il calcio d’Arabia: avere allenatori di questo livello credo possa giovare a tutto il movimento, non solo, in questo caso, all’Al-Hilal".