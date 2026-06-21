Un'astronave progettata senza creatività e scaricata nel mezzo di un parcheggio, lontano da tutto e difficile da raggiungere. Il MetLife Stadium, lo stadio dove si giocherà la finale dei Mondiali in programma il prossimo 19 luglio, si becca una bocciatura netta da parte del portale The Athletic che lo definisce la struttura peggiore dove si sta gicoando la competizione. Che non sia una struttura amata era risaputo e quando è stato scelto per i Mondiali e per ospitare la finale, le polemiche sono state immediate. Vari sondaggi condotti anonimamente fra i giocatori della NFL, coloro che più lo usano, lo avevano già eletto come il peggiore in cui giocare. E per il calcio è lo stesso, viste anche le critiche espresse dal CT Didier Deschamps e di giocatori della Francia, che l'hanno provato nel match col Senegal, per le condizioni del terreno di gioco, definito in sostanza penoso per l'erba troppo corta e il fondo irregolare.

Lo scettro spettra ad Atlanta, poi Seattle e Los Angeles

Il titolo di impianto più bello spetta invece al Mercedes-Benz Stadium di Atlant, che consente anche di giocare al coperto con l'aria condizionata. Al secondo posto si piazza il Lumen Filed di Seattle col suo design molto particolare: ogni tribuna è diversa dall'altra e l'area più popolare è conosciuta come l'Hawk's Nest, che offre una vista del centro della città di cui è parte integrante. L'avveniristico SoFi Stadium di Los Angeles è al terzo posto mentre il Gillette Stadium di Boston al quarto, seguito da NRG Stadium di Houston che sembra da lontano una versione low cost di San Siro. Dopo, arrivano i primi impianti non made in USA: lo stadio BBVA di Monterrey condivide il quinto posto con il Bmo Field di Toronto, l'Estadio Azteca di Città del Messico e l'Arrowhead Stadium di Kansas City.