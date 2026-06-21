Il Liverpool sembra pronto a mantenere nella propria rosa Curtis Jones. Questa è la convinzione espressa dal quotidiano inglese The Telegraph: l'offerta di 21 milioni di sterline per il centrocampista venticinquenne, immediatamente respinta dal Liverpool, ha dato ai Reds la sensazione che la richiesta di 35 milioni di sterline per il giocatore prodotto del vivaio del club, considerata una proposta sensata anche alla luce del recente trasferimento di Jean Paul van Hecke al Tottenham per 52 milioni di sterline, non sarà mai esaudita dal club nerazzurro.

O raise o fold

Anche se il contratto di Jones scade tra un anno, questa situazione non causa particolari problemi all'interno del Liverpool, che quindi si appresta a lasciare il tavolo delle trattative. A meno che non arrivi da Milano un nuovo, forte, rilancio.