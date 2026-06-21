In attesa che il destino trovi la sua effettiva realizzazione, Oumar Solet comincia a prendere qualche lezione di... Inter durante la sua vacanza in Brasile. Il difensore francese dell'Udinese, sul quale l'Inter sta lavorando da tempo per portarlo alla corte di Cristian Chivu la prossima stagione, ha approfittato delle sue ferie nel Paese della Seleçao per incontrare una delle leggende del passato recente nerazzurro, ovvero l'Imperatore Adriano, che ha anche sfidato in una partita a domino. Come se non bastasse, Solet si è messo anche in posa con la maglia del Brasile numero 9 di Ronaldo il Fenomeno.