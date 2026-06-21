Arrivano, ancora dal portale pisano SestaPorta, ulteriori aggiornamenti su quella che è diventata la questione della domenica del calciomercato, vale a dire il mancato riscatto da parte del Pisa del giocatore nigeriano Ebenezer Akinsanmiro: secondo quanto appurato col club toscano, ci sarebbe una discussione in corso tra Pisa e Lega Serie A sull’interpretazione di una norma che, secondo quanto emerge, avrebbe generato un malinteso nelle procedure legate alla posizione di Ebenezer Akinsanmiro. La questione nascerebbe da una diversa lettura del regolamento tra il club nerazzurro e la Lega. La norma in questione sarebbe stata modificata recentemente e le due parti avrebbero interpretato il testo in maniera differente. Proprio per questo motivo è stato avviato un confronto per chiarire la situazione.

L'Inter avrebbe comunque riscattato il nigeriano

Nel frattempo, dal punto di vista formale, Akinsanmiro risulta rientrato all’Inter. Si tratta di una conseguenza della situazione regolamentare attualmente in fase di verifica e non di una scelta tecnica o strategica del Pisa. Secondo quanto trapela, inoltre, l’esito finale dell’operazione non avrebbe comunque modificato il futuro del centrocampista nigeriano, dal momento che l’Inter avrebbe esercitato il diritto di controriscatto previsto dagli accordi tra i club. Il rientro del giocatore in nerazzurro rappresenta quindi, allo stato attuale, un dato oggettivo, mentre resta aperto il confronto tra Pisa e Lega sull’interpretazione della norma che ha dato origine al caso.