La vittoria per 5-1 dei Paesi Bassi sulla Svezia non è stata solo uno spettacolo calcistico in termini di gioco offensivo, ma anche una partita in cui, incredibilmente, è emersa la vulnerabilità difensiva della nazionale Oranje. Denzel Dumfries, tuttavia, non sembrava eccessivamente preoccupato e, oltre alle dichiarazioni in merito al suo addio all'Inter, commenta così questo piccolo dettaglio della splendida giornata di Houston: "Non mi preoccupa. Mi preoccuperei se non riuscissimo a trovare una soluzione. Ma sono convinto che possiamo trovarla. Penso che dobbiamo comunicare meglio per coordinare adeguatamente le azioni difensive. Ci lavoreremo. Ho visto anche dei momenti in cui ho pensato: possiamo fare qualcosa in questo senso. Ma è importante che quando ci schieriamo compatti, restiamo davvero compatti. Non dovrebbe essere così facile per gli avversari superare la nostra difesa. Comunque, se si segnano cinque gol, c'è sempre margine di miglioramento".

Applausi per Koeman

Dumfries ha ritenuto che le tattiche scelte dal commissario tecnico Ronald Koeman abbiano funzionato bene in fase offensiva e si è congratulato con noi: "Penso che abbiamo dimostrato la nostra forza nei primi due gol. Credo che abbiamo giocato bene in entrambi i tempi. Abbiamo cercato gli spazi e penso che tutti i gol siano stati bellissimi, frutto della nostra tattica. Penso che abbiamo ottenuto un buon risultato. Abbiamo anche mostrato buone cose contro il Giappone. Due avversari diversi con qualità diverse. Certo, dobbiamo trarre forza da questa vittoria. Ma come ho appena detto: c'è sempre margine di miglioramento", conclude il promesso sposo del Real Madrid.