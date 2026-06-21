Con il mese di giugno si scaldano inevitabilmente le piste di mercato. Quale sarà il futuro di Nico Paz? La situazione dell'argentino si risolverà, in un senso o nell'altro, sicuramente entro la fine di giugno. Al momento il rinnovo del prestito al Como è bloccato e il Real ha chiesto di comprare Nico a 60 al Como, con recompra a 80. Secondo Sky Sport, ci sarebbe una prima frizione tra le parti nella definizione dell'affare. La volontà di Paz è quella di restare ancora a Como. Tra giovedì e venerdì dovrebbe esserci un incontro tra le parti per provare a definire il quadro.