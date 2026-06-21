La FIFA distribuirà alle 48 in gara 871 milioni di dollari, in aumento del 15% rispetto all'edizione del Qatar e la maggiore della storia. Come minimo ognuna della partecipanti riceverà 12,5 milioni di dollari per la partecipazione al torneo: 2,5 milioni a titolo di "contributo preparatorio" per ritiri, trasferte e logistica, oltre a 10 milioni per la sola qualificazione. Le due voci di spesa, riporta Fortune, sono salite di 1 milione rispetto alla precedente edizione del torneo anche per far fronte alla logistica più complessa con i Mondiali che si giocano negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

Altri dollari in arrivo

Oltre al compenso base, la FIFA sosterrà anche le squadre più piccole e con minori risorse economiche: l'organizzazione ha annunciato l'erogazione di ulteriori "sovvenzioni per le spese delle delegazioni e una maggiore assegnazione di biglietti alle squadre, per un totale di oltre 16 milioni di dollari". Alla Nazionale che conquisterà il trofeo il prossimo 19 luglio a East Rutherford andranno poi 50 milioni di dollari, mentre chi si piazzerà al secondo posto ne riceverà 39.