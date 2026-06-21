A margine dell'evento 'Storie di Serie A' organizzato a Carrù, in provincia di Cuneo, lo storico ex portiere bianconero Stefano Tacconi ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni ai microfoni di Juventusnews24 in primo luogo sullo stato di salute del calcio italiano: "Sono argomenti delicati per il calcio che attraversa un periodo non bello. Non siamo andati ai Mondiali, questo sicuramente deve portare una rivoluzione generale. Bisogna tornare un po’ indietro a dei valori importanti che si sono persi per strada. Cerchiamo di avere le persone giuste nel posto giusto cercando di cambiare il calcio italiano. Questo potrebbe portare a un profitto".

Fiducia in Spalletti e pazienza

Tacconi parla anche della mancata qualificazione alla Champions League della Juventus: "Sono stati fatti errori importanti che adesso stai pagando. Ci vorrà un po’ di tempo per tornare alle vecchie abitudini e tornare a vincere qualcosa. Ma Luciano Spalletti è un allenatore importante, la società è cambiata… Vedremo gli sviluppi nei prossimi mesi e capiremo cosa potrà fare questa Juve".