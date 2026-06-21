Marco Palestra dall’Atalanta all’Inter: ci siamo quasi? Sembrerebbe di sì e la volontà dal calciatore è chiara da tempo. Secondo quanto riferito da Sportitalia, con la proposta da 50 milioni (bonus compresi, facili, scontati e garantiti) che ha spianato la strada del trasferimento del classe 2005 alla corte di Chivu. Tutte le parti coinvolte hanno mantenuto i contatti per l’intero weekend, da domani la trattativa entrerà nel vivo e può chiudersi verso metà settimana. Ma anche nel corso del weekend ci sono stati contatti tra le parti per arrivare alla concretizzazione dell'affare.