Prima di concedersi un meritato riposo, Pio Esposito ha regalato un sorriso ai ragazzini che hanno avuto l'onore di averlo come insegnante sui campi della Voluntas Brescia, la società dove lui e i suoi fratelli hanno mosso i primi, veri passi nel mondo del calcio. Un sogno per i bambini e un'emozione per il ragazzone di Castellammare di Stabia, come racconta la Gazzetta dello Sport. In programma ora c'è il ritorno nella sua amata città, come tradizione impone, con passaggio al campo del Rione Cicerone da loro ristrutturato.

Il faro della preparazione estiva

Tutto questo prima dell'inizio del ritiro in Baden-Wurttemberg, dove, viste le assenze degli altri attaccanti tutti alle prese col Mondiale, sarà lui l'attaccante di riferimento iniziale della nuova Inter di Cristian Chivu.