C'era stata qualche voce, un po' timida a dire il vero, che connetteva il Chelsea a Marco Palestra. Ma i blues, come riferisce SportMediaset, hanno deciso di muoversi con decisione su Andrea Cambiaso. Il club londinese ha avuto in queste ore un primo contatto diretto con la Juventus, che valuta il giocatore 40 milioni di euro. Gli inglesi arriverebbero a 25 mln, più l'inserimento di bonus. La distanza sussiste, ma il dialogo è aperto e non c'è alcuna preclusione.

Sezione: Il resto del mercato / Data: Dom 21 giugno 2026 alle 22:50
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione