C'era stata qualche voce, un po' timida a dire il vero, che connetteva il Chelsea a Marco Palestra. Ma i blues, come riferisce SportMediaset, hanno deciso di muoversi con decisione su Andrea Cambiaso. Il club londinese ha avuto in queste ore un primo contatto diretto con la Juventus, che valuta il giocatore 40 milioni di euro. Gli inglesi arriverebbero a 25 mln, più l'inserimento di bonus. La distanza sussiste, ma il dialogo è aperto e non c'è alcuna preclusione.