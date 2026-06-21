Quando sei un predestinato, a volte è impossibile eludere il tuo destino, anzi a volte ti diverti a stuzzicarlo. E Lamine Yamal lo ha fatto anche oggi: dopo dieci minuti dal fischio d'inizio della partita tra Spagna e Arabia Saudita, che ha sancito il suo debutto sul palcoscenico dei Mondiali, la stella del Barcellona ha trovato la rete che ha aperto le marcature e spianato la strada alla Roja che ha vinto con un netto 4-0 il match di Atlanta. Partita che la squadra di Luis De La Fuente indirizza la gara nei primi trenta minuti dove si scatena anche Mikel Oyarzabal che in tre minuti piazza altre due reti, e poi manda in porto facendo sostanziale accademia e trovando il poker a inizio ripresa con un tiro di Marc Cucurella che rimpalla prima sul portiere Mohammed Al-Owais poi sul difensore Hassan Al-Tambakti prima di finire in porta.

Gioia strozzata per Ferran Torres

In pieno recupero, Ferran Torres troverebbe la cinquina ma tutto è vanificato da fuorigioco; peccato per l'attaccante del Barcellona, che prima si era divorato in malo modo una ghiotta occasione, Poco male, la Spagna si rilancia alla grande dopo l'imprevisto 0-0 nel debutto contro Capo Verde e torna a fare la voce grossa al tavolo delle favorite per la vittoria finale.