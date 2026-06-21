Domani si vota per eleggere il presidente della FIGC, con Giovanni Malagò che appare in vantaggio nei confronti di Giovanni Abete. Il numero uno della Lega Nazionale Dilettanti ha parlato oggi a La Gazzetta dello Sport: “Mi auguro sia occasione di confronto per far emergere contenuti più che persone. L’assemblea evidenzia una situazione in movimento, venivamo da Gravina eletto con il 98%, si riprende ora un percorso più dialettico”.

Sezione: News / Data: Dom 21 giugno 2026 alle 21:20
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione