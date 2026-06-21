Il Modena guarda con attenzione al mercato dei giovani talenti. Tra i nomi finiti sul taccuino del club gialloblu, secondo il sito Parlandodisport, c’è quello di Eddy Kouadio, difensore classe 2006 della Fiorentina, che piace anche all’Avellino. Un profilo ben conosciuto dal nuovo tecnico Daniele Galloppa, che ha avuto modo di seguirne da vicino la crescita nel settore giovanile della Viola. Nell’ultima stagione, Kouadio ha trovato spazio anche con la prima squadra, collezionando otto presenze complessive tra Serie A e Conference League.
Altro giro, altra concorrente
Nei radar è finito anche un giocatore che piace parecchio in Serie B, visto che i Canarini si sarebbero aggiunti alla lunga lista di pretendenti per il terzino dell’Inter Matteo Cocchi, classe 2007, considerato uno dei prospetti più interessanti cresciuto nel vivaio nerazzurro, impiegato in Serie C con l’Under 23 nell’ultima stagione e con già un debutto in prima squadra sia in Serie A che in Champions League. Nelle ultime settimane, su Cocchi si sono fiondati anche Avellino, Padova e Palermo.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Altre notizie
- 21:35 Palestra il primo tassello importante. Le parole di Marotta furono chiare
- 21:20 Domani si vota per la presidenza FIGC: Malagò favorito
- 21:05 SI - Inter-Jones, la richiesta del Liverpool è inamovibile
- 20:50 SI - Palestra-Inter, da domani si entra nel vivo: la prospettiva
- 20:35 Stadi Mondiali, il peggiore è quello della finale. Il Benz di Atlanta batte tutti
- 20:20 Lazio, la necessità di monetizzare: il punto sulla trattativa Provedel-Inter
- 20:05 Riecco la Spagna: poker all'Arabia Saudita, primo gol mondiale di Yamal
- 19:50 Pio Esposito, prima delle vacanze un giorno da... insegnante di calcio
- 19:35 Telegraph - Liverpool pronto a tenersi Jones: richieste impossibili per l'Inter
- 19:30 Solet, vacanze in Brasile e incontro con Adriano. Con lezioni di Inter?
- 19:15 Mondiali, incassi record per le Federazioni: quasi 900 milioni di dollari
- 19:00 Cocchi, la lista di pretendenti aumenta: arriva anche il Modena
- 18:45 Tacconi: "Mettiamo nel calcio italiano le persone giuste nel posto giusto"
- 18:30 Il 'papocchio': Akinsanmiro-Pisa, niente riscatto per un malinteso formale
- 18:25 I Paesi Bassi surclassano la Svezia, Dumfries: "Si può sempre migliorare"
- 18:10 Jones, l'Inter rilancia: 25 milioni. Da Liverpool no secco e infastidito
- 18:05 Akinsanmiro-Pisa, il 'mistero' si infittisce: due versioni del mancato riscatto
- 17:55 Dietrofront Pisa, niente riscatto di Akinsanmiro. Per lui ora la Bundesliga
- 17:45 Carraro: "Tanti fondi USA proprietari, ma qui col calcio non si guadagna"
- 17:30 De Jong senza peli sulla lingua: "Molti non capiscono nulla di calcio"
- 17:15 Kahveci attacca Calhanoglu: "Si è assunto poche responsabilità"
- 17:00 La moglie di Calhanoglu all'attacco: "Voi non amate il calcio, ma il risultato"
- 16:45 Saliba: "Nella Francia metà della squadra è divertente. Thuram tra questi"
- 16:30 Svizzera, Jaquez: "Cerco sempre di rubare qualcosa da Akanji"
- 16:15 Qatar Stars League, Abassi: "Il problema dell'Italia non è il CT"
- 16:00 Tardelli: "L'Italia non è scarsa. Ma dobbiamo ripensare il nostro calcio"
- 15:45 Allarme infortuni ai Mondiali: si fermano Schlotterbeck e Raphinha
- 15:30 Materazzi: "Mondiale, Van Dijk il difensore più forte. Akanji meglio di Saliba e Gabriel"
- 15:16 Mancini: "Rinnovo? Sono sereno". Poi sorride quando si parla di Inter
- 15:00 Spinaccè nei radar della Carrarese. Ma non risultano trattative avanzate
- 14:45 La ThuLa a caccia del primo goal “mondiale”: le quote
- 14:30 videoInter, i migliori 10 brasiliani della storia dell'Inter secondo Maicon e Lucio
- 14:15 Giappone, Nagatomo esulta per la vittoria. Zanetti lo applaude: "Grande"
- 14:00 Bielsa: "Hydration break? Alterano il concetto del calcio"
- 13:25 Clarin - Argentina-Austria, chi con Messi? Lautaro verso la conferma
- 13:10 L'ex allenatore di Palestra: "Allacciavo le scarpe a un talento"
- 12:53 Sky - Jones-Inter, non c'è fretta. Frattesi, ancora nessuna offerta dal Forest
- 12:38 Dzemaili: "Ho criticato Akanji, ma con la Bosnia è stato sensazionale"
- 12:24 Romano: "Jones, situazione al momento bloccata". Paz, serve pazienza
- 12:10 Martinez: "Inter, voglio essere un giocatore chiave. Dumfries via? Spiace"
- 11:50 Sucic: "Stagione di successo all'Inter, mai avuto problemi di adattamento"
- 11:35 Dumfries: "Mondiale senza l'Italia? E' dura, lì ho tanti amici. Calha? Peccato"
- 11:20 Zazzaroni: "Inter-Nico Paz, dopo Palestra gli altri acquisti attraverso le cessioni"
- 11:05 Curacao fa la storia: primo punto! Poker del Giappone
- 10:40 Corsera - L'Inter può pensare in grande per Nico Paz. Grazie a Mou
- 10:23 Repubblica - Nuovo nome per il post-De Vrij: l'Inter punta Ostigard
- 10:07 TS - Con un Paz in più Chivu può pensare al 'suo' modulo
- 09:50 TS - Como-Real, giorni da Paz. I blancos hanno fatto il prezzo e l'Inter osserva
- 09:35 Paolo Sousa incensa Chivu: "Dopo Inzaghi non era facile"
- 09:23 CdS - Solet, immediatamente realizzabile. Jones dipende da Frattesi
- 09:09 CdS - Palestra-Inter, nuovo incontro all'orizzonte tra le parti
- 08:48 GdS - Delusione mondiale per Calhanoglu, ma l'Inter lo aspetta e vuole tenerlo
- 08:34 GdS - Non solo Solet, l'Inter lavora alla difesa e punta Ndicka
- 08:20 CdS - Inter-Nico Paz, si può! Real e Como 'litigano', Marotta si attrezza a colpire
- 00:00 Nico Paz, Curtis Jones e i piedi per terra
- 23:59 La Costa d’Avorio di Bonny fa una grande partita, ma non basta: vince la Germania
- 23:45 Anellucci si accoda al giudizio di questi giorni: "Palestra? Cifre folli"
- 23:35 Argentina, Scaloni studia l'undici anti-Austria: Lautaro fuori?
- 23:30 Fallimento Turchia, Montella non si dà pace: "65 tiri in due partite..."
- 23:21 Non solo Palestra: l'Inter lavora per Solet. E su De Vrij-Panathinaikos...
- 23:07 Un passo alla volta: Jones e quella duttilità che manca alla mediana
- 22:53 Dumfries: "Non è ancora il momento di salutare i tifosi dell'Inter"
- 22:50 Un po' di Italia al Mondiale: Mariani dirigerà anche Colombia-Congo
- 22:35 Real Madrid scatenato! Non solo Dumfries e Bernardo, vicino Enzo Fernandez
- 22:20 Calhanoglu deluso, ma Arda Guler calca la mano: "Dobbiamo vergognarci"
- 22:05 Dal like di Thuram al 'Believe that': il post di Palestra infiamma i tifosi
- 22:05 Germania-Costa d'Avorio ultimo appuntamento di giornata: Bonny dal 1'
- 21:50 Dumfries, che numeri contro la Svezia! E il dato sugli ultimi 2 Mondiali...
- 21:35 Palestra-Inter, il traguardo è vicino: l'affare può chiudersi in settimana
- 21:20 Jones-Inter, perché è anche un gioco a incastri. La pedina? Anderson