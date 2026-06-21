Il Modena guarda con attenzione al mercato dei giovani talenti. Tra i nomi finiti sul taccuino del club gialloblu, secondo il sito Parlandodisport, c’è quello di Eddy Kouadio, difensore classe 2006 della Fiorentina, che piace anche all’Avellino. Un profilo ben conosciuto dal nuovo tecnico Daniele Galloppa, che ha avuto modo di seguirne da vicino la crescita nel settore giovanile della Viola. Nell’ultima stagione, Kouadio ha trovato spazio anche con la prima squadra, collezionando otto presenze complessive tra Serie A e Conference League.

Altro giro, altra concorrente

Nei radar è finito anche un giocatore che piace parecchio in Serie B, visto che i Canarini si sarebbero aggiunti alla lunga lista di pretendenti per il terzino dell’Inter Matteo Cocchi, classe 2007, considerato uno dei prospetti più interessanti cresciuto nel vivaio nerazzurro, impiegato in Serie C con l’Under 23 nell’ultima stagione e con già un debutto in prima squadra sia in Serie A che in Champions League. Nelle ultime settimane, su Cocchi si sono fiondati anche Avellino, Padova e Palermo.