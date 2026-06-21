Il calciomercato è, molto spesso, anche una questione di incastri. Così anche Lazio e Inter lavorano ai rispettivi obiettivi di mercato. Secondo Sky Sport, è previsto un mercato a saldo zero per la Lazio, con la possibilità di riaprirlo e avere un mercato libero qualora riuscisse a incassare entro il 30 giugno 19,5 milioni di euro. Parte di questi soldi arriverà a breve con la cessione di Romagnoli all'Al-Ahly, con la futura rivendita di Muriqi e con Provedel, che si avvicina all'Inter e la trattativa può chiudersi.