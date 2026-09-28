Nonostante l'assenza di Nicolò Barella, rimasto a Coverciano, il vessillo nerazzurro viene sollevato verso il cielo dai due compagni di club coinvolti da Roberto Mancini a Bursa contro la Turchia: Alessandro Bastoni e Pio Esposito. Entrambi in gol nel 4-1 finale per l'Italia, tra l'altro, con la punta che intasca anche l'assist per la terza marcatura.

ALESSANDRO BASTONI 7 - Smaltito il turno di squalifica, torna a indossare la maglia azzurra dopo l'infausta serata di Zenica. E lo fa con la serenità di chi si è messo abbondantemente alle spalle tutto. Il karma premia chi ha coraggio: 8 minuti di gioco e il centrale, con un guizzo da attaccante d'area di rigore, la sbatte sotto la traversa. Ripulendo definitivamente la fedina penale azzurra. Al fianco di Giorgio Scalvini, coppia dal retrogusto atalantino, non deve neanche fare troppa fatica nel contenimento perché dopo un approccio convincente la Turchia sparisce a lungo dalla metà campo azzurra, almeno fino al gol in avvio di ripresa di Baris Yilmaz che lo trova preso in mezzo. Ma a perdere qualche colpo non è lui, bensì il collega di reparto. Massima pulizia nell'uscita del pallone anche sotto pressione: non è una novità.

PIO ESPOSITO 7,5 - Confermato titolare, stavolta per la prima volta accanto al fratello Sebastiano (incentivo ulteriore per fare bene). Costringe Altay Bayindir al primo grande intervento della serata con un diagonale preciso. Dal corner successivo nasce la rete di Bastoni, perché quando è scritto è scritto. Al quarto d'ora è un po' pigro davanti al portiere turco e permette a Ozan Kabak di recuperare all'ultimo secondo. La pioggia e il campo pesante stimolano il suo spirito battagliero, ma non lo limitano nel gioco a terra dove si esibisce con una serie di sponde utilissime alla causa e con l'assist per il terzo gol di Michael Kayode. Una prestazione importante incorniciata dal tap-in di testa che smorza rapidamente gli ardori dei padroni di casa dopo la rete di Yilmaz: posto giusto, momento giusto e sesto centro in Nazionale. Illustra il manuale del centravanti perfetto fino al 75' quando lascia il posto a Gianluca Scamacca.