Alessandro Bastoni ha impiegato solo otto minuti per mettersi alle spalle la nottataccia di Zenica, quella che prima di stasera era stata la sua ultima apparizione con la Nazionale italiana. Schierato come titolare dal ct Roberto Mancini, nel match di Nations League contro la Turchia, il difensore dell'Inter ha zittito per qualche secondo il pubblico sempre scatenato della Timsah Arena di Bursa segnando un gol in scivolata dagli sviluppi di un calcio d'angolo, nato da una iniziativa sull'asse Frattesi-Pio Esposito, con quest'ultimo che, con un bel tiro in diagonale, aveva costretto alla parata Altay Bayindir. Sulle ali dell'entusiasmo, e con ottime trame di gioco, gli azzurri hanno trovato la via del raddoppio al 22', con Davide Frattesi rapace a sfruttare una respinta maldestra del portiere dopo un'azione tutta di prima avviata dallo stesso centrocampista della Lazio e rifinita da Pio Esposito. Che, poco dopo, ha servito direttamente Michael Kayode con l'assist invitante per il 3-0 in meno di mezzora. Il risultato con cui si è chiuso il primo tempo.

Parziale che è cambiato due volte nei primi sei minuti nel corso della ripresa: dopo due giri d'orologio Baris Yilmaz accorcia la distanze sorprendendo una difesa italiana sbadata. La distrazione nelle retrovie viene cancellata subito dopo dal tuffo di testa vincente di Pio Esposito, bravo a convertire nel 4-1 un pallone sputato dal palo dopo un tiro a giro di Sandro Tonali. Pio chiude la sua partita al 75’, con un gol e un assist, incastonati in una prestazione super positiva. Novanta minuti per Bastoni, che ha avuto il merito di dare il la alla goleada.