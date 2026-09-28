Petar Sucic giocherà titolare domani nel match tra la Croazia e i campioni del mondo della Spagna? Impossibile dirlo, in anticipo, con assoluta certezza, visto che Slaven Bilic, ct dei Vatreni, ha preferito non sbottonarsi in merito alle scelte di formazione che ha in mente per la seconda gara di Nations League in pochi giorni, una gara che arriva dopo il successo conquistato sul campo della Cechia: "Non svelerò molto sulla formazione per diversi motivi - ha detto il tecnico in conferenza stampa -. Nessuno lo fa, quindi perché dovrei farlo io? Abbiamo giocatori che stanno recuperando da influenze Abbiamo giocatori che questa mattina non si sentivano bene: mal di testa, senso di spossatezza. Ci aspettano altre due partite dopo questa, ed è un altro motivo. Avevamo detto che avremmo usato la Nations League per cercare di ottenere il miglior risultato possibile, ma anche come preparazione per gli Europei. Abbiamo iniziato bene".