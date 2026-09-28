Riuscirà la Croazia a interrompere il record di imbattibilità della Spagna campione del mondo che dura da 39 partite? Questa la domanda con cui si è chiusa la conferenza stampa di Mateo Kovacic, alla vigilia del match del Ramón Sánchez Pizjuán di Sivigli. "Noi puntiamo sempre alla vittoria - ha spiegato il centrocampista del Manchester City -. Scenderemo in campo per giocarcela alla pari, naturalmente senza farlo in modo avventato. Sono certo che lavoreremo sodo e cercheremo di mettere in pratica lo stile di gioco che abbiamo sviluppato. L'avversario è fenomenale; sappiamo che sono forti, ma sappiamo anche di esserlo noi, quindi abbiamo grande fiducia nei nostri mezzi. Domani ci attende una partita difficile, ma sarà un bell'incontro: una gara avvincente contro una grande squadra".