"Se dico che non c'è dibattito, la gente sostiene che debba comunque apportare dei cambiamenti. Cerchiamo di schierare una squadra equilibrata. Con questa formula – che comporta molti spostamenti e quasi nessun allenamento – ci saranno dei cambi. Non solo per mantenere la squadra fresca, ma perché abbiamo 26 giocatori in grado di partire titolari. Sono tutti in perfette condizioni e valuteremo in quali ruoli sia meglio effettuare delle rotazioni", Così Luis de la Fuente, ct della Spagna, parlando in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di Nations League contro la Croazia.

"Stanno tutti bene, vedremo quali giocatori avranno bisogno di riposo - ha aggiunto il selezionatore dei campioni del mondo -. Chi attende la propria occasione è un'opzione affidabile e di grande qualità: questi giocatori se la sono meritata. Non ho dubbi o preoccupazioni al riguardo. So che ho a disposizione gente di alto livello. Schiereremo quelli che riteniamo più adatti ad affrontare la Croazia".

Tra quelli che hanno meritato la chiamata c'è l'interista Pepo Martinez, di cui Luis de la Fuente aveva parlato così non più tardi di qualche giorno fa: "Riponiamo grande fiducia in lui; è un campione d'Italia, avendo vinto sia il campionato che la coppa nella passata stagione. È una soluzione assolutamente affidabile".